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09:36, 24 апреля 2025Культура

В Госдуме предложили списывать гонорары артистов-иноагентов в пользу бойцов СВО

Депутат Кошелев: Гонорары артистов-иноагентов нужно списывать в пользу СВО
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев разработал законопроект, согласно которому гонорары артистов-иноагентов могут быть потрачены на реабилитацию участников специальной военной операции (СВО) и восстановление инфраструктуры новых регионов. Текст документа публикует ТАСС.

Средства на восстановление и развитие Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также на медицинскую реабилитацию бойцов СВО и членов их семей предлагается списывать со специального счета иностранного агента. Отмечается, что закон будет распространяться на правоотношения, возникшие с момента внесения артиста в реестр иноагентов.

Известно, что с 1 марта в России иноагентов обязали зачислять некоторые доходы на специальные рублевые счета. К таким доходам относятся продажа недвижимости и сдача ее в аренду, использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Воспользоваться деньгами со специального счета человек сможет только после снятия с него статуса иностранного агента.

Ранее стало известно, что рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, материально поддерживал российские подразделения, участвующие в СВО. Сообщалось, что артист перечислил на их нужды около 700 тысяч рублей, а в вещах ушедшего рэпера нашли грамоту с благодарностью от военных.

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