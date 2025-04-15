Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:14, 15 апреля 2025Культура

Стало известно о поддержке Пашей Техником бойцов на СВО

Рэпер Паша Техник перевел 700 тысяч рублей российским военным на СВО
Андрей Шеньшаков

Кадр: cold00n / YouTube 

Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, материально поддерживал российские подразделения, участвующие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации, полученной от представителей находящихся на передовой бойцов, Техник перечислил на их нужды около 700 тысяч рублей, а в вещах ушедшего рэпера нашли грамоту с благодарностью от военных. Также свои пожертвования отправляли рэпер Metox и агент обоих музыкантов Марк Яровный. В общей сложности они пожертвовали более миллиона.

Ранее стало известно, что Паша Техник оставил в наследство квартиру с непогашенной ипотекой. Теперь кредит придется выплачивать бывшей супруге артиста.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы утомили миллионы людей». Вице-спикер Госдумы против Мизулиной. От нее хотят извинений и объяснений насчет бюджетных денег

    В России родители почти год искали по моргам пропавшего на СВО сына и увидели его онлайн

    Мужчина попытался избавиться от жуков в спальне и попал в тюрьму

    Жителей покинутых мужчинами ради СВО поселков предупредили о смертельной опасности

    В российском городе пройдет масштабный марафон свиданий

    Россия попросила ОАЭ конфисковать пять квартир в Дубае у бывшего полицейского из Москвы

    Россиянин согласился установить домофон и потерял полмиллиона

    Минирование Курской области описали шестизначным числом

    Россиянка укрыла ребенка от столкновения с кроссовером и впала в кому

    В США рассказали о бессмысленности окололунной станции Gateway

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости