Стало известно о поддержке Пашей Техником бойцов на СВО

Рэпер Паша Техник перевел 700 тысяч рублей российским военным на СВО

Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, материально поддерживал российские подразделения, участвующие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации, полученной от представителей находящихся на передовой бойцов, Техник перечислил на их нужды около 700 тысяч рублей, а в вещах ушедшего рэпера нашли грамоту с благодарностью от военных. Также свои пожертвования отправляли рэпер Metox и агент обоих музыкантов Марк Яровный. В общей сложности они пожертвовали более миллиона.

Ранее стало известно, что Паша Техник оставил в наследство квартиру с непогашенной ипотекой. Теперь кредит придется выплачивать бывшей супруге артиста.