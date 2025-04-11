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19:22, 11 апреля 2025Экономика

Паша Техник оставил в наследство квартиру с непогашенной ипотекой

Бывшая жена Паши Техника продолжит выплачивать ипотеку за рэпера
Виктория Клабукова
Ева Карицкая

Ева Карицкая. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) не успел погасить ипотеку за квартиру. Кто возьмет на себя обязательства по выплатам, телеканалу РЕН ТВ рассказал его друг, пианист Лука Сафронов-Затравкин.

В разговоре с журналистами он поделился, что Ивлев был единственным кормильцем в семье. После его ухода выплачивать кредит продолжит бывшая жена музыканта, Ева Карицкая.

Как стало известно ранее, в наследство от Ивлева его шестилетнему сыну Ивану достанется несколько квартир в Москве. Одна из них — четырехкомнатная квартира площадью 80 квадратных метров в одном из столичных ЖК. Ее он приобрел специально для сына. Рэпер также имел в собственности две квартиры в районах Перово и Некрасовка. Еще одна квартира, зарегистрированная на Ивлева, находится вблизи станции метро «Люблино».

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет.

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