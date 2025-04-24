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13:14, 24 апреля 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о дате следующих переговоров Путина и Уиткоффа

Песков: Мы своевременно сообщим о новых контактах Путина и Уиткоффа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Кремль своевременно сообщит о дате следующих переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем. Мы все вам сообщим», — ответил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Кремль не может поделиться подробностями о переговорах российского лидера и американского спецпосланника до того, как они состоятся.

Ранее сообщалось, что следующая встреча Путина и Уиткоффа может быть проведена в пятницу, 25 апреля.

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