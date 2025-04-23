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20:27, 23 апреля 2025Мир

Раскрыта возможная дата следующей встречи Путина и Уиткоффа

Axios: Путин может встретиться с Уиткоффом 25 апреля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин может встретиться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Ожидается, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу», — сказано в сообщении.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник Уиткофф планирует посетить Москву на текущей неделе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Кремль проинформирует о будущем визите Уиткоффа в Россию, когда он будет готовиться.

Предыдущая встреча российского президента и спецпосланника американского лидера прошла 11 апреля в Санкт-Петербурге. Суммарно переговоры длились 4,5 часа.

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