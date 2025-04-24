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14:09, 24 апреля 2025Мир

В Кремле прокомментировали возможный выход США из переговоров по Украине

Песков: Преждевременно говорить о выходе США из переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На данный момент преждевременно говорить о выходе США из переговорного процесса по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает РБК.

«Наверное, неправильно сейчас говорить "если что будет". Давайте исходить из того, что Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе Киева признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам.

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