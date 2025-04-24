В Кремле раскрыли цель работы России и США по Украине

Песков: Россия продолжает работу с США по Украине и нацелена на достижение мира

Россия продолжает работу с США по урегулированию конфликта на Украине и нацелена на достижение мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В данном случае мы продолжаем наш диалог по разным каналам — это другой угол процесса», — сказал он.

По словам представителя Кремля, учет интересов России является обязательным условием для достижения мира на Украине. Он также подчеркнул, что Москва нацелена на продолжение усилий по достижению мира.

Ранее Песков заявил, что Кремль видит разногласия между США, Украиной и Европой в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что планы по проведению встречи по Украине в Лондоне на более высоком уровне изменились из-за проблем со сближением позиций участников.