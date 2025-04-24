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12:58, 24 апреля 2025Мир

Кремль заявил о разногласиях между США, Украиной и Европой в переговорах

Песков: Кремль видит разногласия между США, Украиной и Европой в переговорах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Кремль видит разногласия между США, Украиной и Европой в переговорном процессе по урегулированию конлфикта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторонников, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне», — прокомментировал ход переговоров Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне. По словам дипломата, он сделал это так же, как Киев делал это ранее с Минскими соглашениями, переговорами в Стамбуле и мораториями на удары. Она добавила, что Зеленский, «нюхнув», отказался идти на уступки по вопросу Крыма.

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