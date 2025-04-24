В Минобороны раскрыли подробности боев с ВСУ на белгородском направлении

МО РФ: Трем бригадам и полку ВСУ нанесли поражение на белгородском направлении

Российские военные нанесли поражение трем механизированным бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

По данным оборонного ведомства, бои велись в районах населенных пунктов Осоевка, Угроеды, Миропольское, Великий Прикол и Петрушевка в Сумской области. В них участвовали подразделения российской группировки войск «Север».

В российском министерстве сообщили, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этих боях составили более 45 военнослужащих. Кроме того, противник лишился боевой бронированной машины, четырех автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 24 апреля, Вооруженные силы России нанесли массированный удар с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотников по объектам на территории Украины. Согласно отчету Минобороны, все цели были достигнуты.

