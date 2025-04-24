В Минобороны заявили о нанесенном массированном ударе по объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом заявили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, удар был нанесен в ночь на четверг, 24 апреля, с помощью высокоточного оружия большой дальности по украинским объектам воздушного, наземного и морского базирования.

Кроме того, российские беспилотники нанесли удары по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также производства ракетного топлива и порохов, уточнили в министерстве.

Сообщается также об ударах по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника, в том числе иностранных наемников, в 148 районах.

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — заявили в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве назвали число уничтоженных за сутки беспилотников в зоне специальной военной операции (СВО). Речь идет о четырех управляемых авиационных бомбах JDAM производства США, а также 230 беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.