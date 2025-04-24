В Минобороны назвали число уничтоженных за сутки беспилотников в зоне СВО

Минобороны: Российские средства ПВО за сутки уничтожили 230 БПЛА в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое число назвали в ходе очередного брифинга Минобороны.

В ведомстве отметили, что также в зоне боевых действий были ликвидированы четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

В Минобороны подчеркнули, что российская авиация нанесла поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов и пунктам временной дислокации вооруженных украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

До этого в ведомстве докладывали об уничтожении 304 дронов в зоне спецоперации.

Еще раньше на фронте были подбиты 227 украинских беспилотников.