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12:17, 24 апреля 2025Россия

В Минобороны назвали число уничтоженных за сутки беспилотников в зоне СВО

Минобороны: Российские средства ПВО за сутки уничтожили 230 БПЛА в зоне СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 230 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое число назвали в ходе очередного брифинга Минобороны.

В ведомстве отметили, что также в зоне боевых действий были ликвидированы четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

В Минобороны подчеркнули, что российская авиация нанесла поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов и пунктам временной дислокации вооруженных украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

До этого в ведомстве докладывали об уничтожении 304 дронов в зоне спецоперации.

Еще раньше на фронте были подбиты 227 украинских беспилотников.

ЖЗЛ
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