Минобороны доложило об уничтожении 304 беспилотников в зоне СВО

Минобороны России доложило об уничтожении 304 беспилотников за сутки в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 304 беспилотника за сутки в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом отчитались в Минобороны.

В ведомстве отметили, что также были ликвидированы четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

В Минобороны уточнили, что удалось нанести поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что украинский двухсоткилограммовый дрон, который обнаружили в Курской области, скорее всего, является советским беспилотником системы Туполева.

О том, что украинский беспилотник весом 200 килограммов нашли в Курской области, стало известно 13 апреля.