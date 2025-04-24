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14:48, 24 апреля 2025Силовые структуры

В Москве попытались поджечь здание ФСБ на Лубянке

В Москве мужчина пытался поджечь здание ФСБ на Лубянке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москве 25-летний мужчина пытался поджечь здание ФСБ на Лубянке. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, ночью 23 апреля подозреваемый подошел к зданию ФСБ, поджег литровую бутылку с горючей жидкостью и кинул в стену. Огонь не разгорелся и потух.

Спустя два часа фигуранта задержали. Он признал вину и рассказал, что совершить преступление его убедили неизвестные. Они угрожали ему уголовным делом за якобы финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Теперь против москвича возбуждено дело по статье 214 («Вандализм») УК РФ.

Ранее Ленинский районный суд Тюмени приговорил к двум годам лишения свободы 43-летнего местного жителя, который кинул коктейли Молотова в здание храма Дмитрия Донского.

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