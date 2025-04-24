Комитет ООН выразил обеспокоенность из-за ограничений против УПЦ на Украине

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил обеспокоенность из-за введенных на Украине ограничений против Украинской православной Церкви (УПЦ). Об этом со ссылкой на данные отчета комитета организации сообщает РИА Новости.

Как отметил один из содокладчиков Ибраима Гиссе, действующие на Украине законодательные поправки ограничивают деятельность религиозных организаций, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Кроме того, он пожелал получить более подробную информацию об уважении Киевом права на отказ от воинской службы по соображениям совести.

При этом украинская делегация заявила, якобы ни одна церковь в стране, за исключением структур, напрямую связанных с Русской православной церковью (РПЦ), не была закрыта или запрещена к деятельности.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении в захвате церквей 14 российскими высокопоставленными священниками. По данным украинской спецслужбы, они якобы «способствовали захвату религиозных общин» на Украине, поддержав решение синода о присоединении Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий к РПЦ.