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11:49, 24 апреля 2025Мир

В Польше потребовали от Украины признать Крым российским

Экс-премьер Польши Миллер: Украина должна признать Крым за Россией ради мира
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Украинские власти должны признать полуостров Крым российской территорией ради достижения соглашения об урегулировании конфликта. Такое требование к Киеву высказал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet.

«Украина должна согласиться признать Крым российским. Я постоянно слышу, что есть очень важные, ценные вещи, территории и прочее, но на самом деле бесценно только одно — и это человеческая жизнь. Я выступаю за заключение даже самого хрупкого мира», — отметил политик.

По мнению Миллера, границы можно изменить посредством соответствующего «исторического и дипломатического процесса». Он подчеркнул, что такое решение было бы и в интересах Варшавы, поскольку республика «не может быть той страной, которая хотела бы продолжения боевых действий до последнего украинца».

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) донес до администрации президента США Дональда Трампа свою неготовность признать Крым российской территорией. Также сообщается, что Европы попробует убедить главу Белого дома изменить свое мнение по этому вопросу.

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