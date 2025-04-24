В России отреагировали на новые антироссийские санкции Британии

Посольство РФ: Настрой Лондона расходится с желанием урегулирования на Украине

Настрой Лондона на конфронтацию с Россией расходится со стремлением международного сообщества к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Об этом заявили в посольстве России в Британии в Лондоне после введения новых антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

«Демонстрируемый британским руководством настрой на дальнейшее повышение градуса конфронтации с Россией зримо расходится со (...) стремлением к переговорному урегулированию вокруг Украины», — отметили в дипмиссии.

Посольство также призвало власти Великобритании проявить разумный подход к стабилизации предельно напряженной обстановки в Европе, а не растрачивать свои ресурсы на «показушные антироссийские акции-однодневки».

Уточняется, что Великобритания ввела новый пакет санкций в отношении России. В него вошли 150 торговых ограничений.

Ранее Лондон исключил Министерство обороны, МВД, а также ряд сирийских СМИ и разведывательных структур из санкционного списка. Под отмену рестрикций также попали крупнейшие сирийские медиакомпании, включая ORTAS, Sama TV, Cham Press TV и Al Watan.