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05:17, 24 апреля 2025Культура

В России оценили сроки возвращения голливудского кино

РБК: Голливудские киностудии могут вернуться в Россию в течение трех лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Возвращение голливудских киностудий на российский рынок состоится в горизонте от одного года до трех лет. Такую оценку в разговоре с РБК дал глава «Синема Парка» Алексей Васясин.

По его словам, переговоры о возвращении голливудского кино в Россию ведутся. При этом он отметил, что кинотеатры заинтересованы в западных фильмах, однако определить условия для возобновления работы должно государство.

Васясин добавил, что такие мейджоры, как Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal, сначала вернутся путем дистрибуции отдельных фильмов, а затем — полноценными представительствами. В то же время он указал, что некоторые американские киностудии уже возобновляют работу на рынке. В частности, полностью вернулась студия Miramax, уточнил собеседник издания.

В начале марта 2022 года после начала российской специальной операции на Украине зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. Так, Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

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