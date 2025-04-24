В России перевозящих гробы в ковше экскаватора людей в спецовках сняли на видео

В Ярославле перевозящих гробы в ковше экскаватора рабочих сняли на видео

В Ярославле перевозящих гробы в ковше экскаватора рабочих в спецодежде сняли на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Жесть Ярославль».

На кадрах видно, как люди в спецовках выносят из машины два красных гроба, а затем погружают их в ковш спецмашины и увозят, вероятно, для последующего захоронения.

Автор поста указал, что ситуация повторяется не в первый раз — на это жители обращали внимание уже год назад, но с тех пор ничего не изменилось.

Как пишет 76.RU, на кадрах запечатлено захоронение людей, у которых не осталось близких или у семьи нет возможности оплатить траурную церемонию. В таких случаях за все платит муниципалитет.

При этом издание обратило внимание на то, что по законодательству в гарантированный перечень услуг входит вынос гроба из ритуального автобуса и перенос его к могиле двумя рабочими специализированной службы.

В мэрии российского города сообщили, что по факту инцидента провели внутреннее расследование. «Все виновные сотрудники понесут наказание», — заверили в пресс-службе администрации.

Ранее на свалке в Новосибирской области обнаружили десятки гробов с личными данными усопших. Источник в силовых структурах рассказал, что их выкинули недобросовестные предприниматели.