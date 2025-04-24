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16:15, 24 апреля 2025Ценности

В России представили кроссовки со сковородками

Российский дизайнер Александр Осипов представил кроссовки со сковородками
Мария Винар

Фото: Frank by Баста

Российский дизайнер Александр Осипов, более известный под псевдонимом Canyaon, совместно с сетью ресторанов Frank by Баста представил необычные кроссовки. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Дизайнер дополнил редкие кроссовки Nike Air Jordan 1 Lost & Found сковородками, на которых можно жарить мясо. Кроме того, на них закреплены туристические горелки, сделанные с помощью напечатанных на 3D-принтере деталей.

Согласно пресс-релизу, к таким кроссовкам следует относиться как к арт-объекту. Они созданы в единственном экземпляре, но можно стать их обладателем. Для этого нужно принять участие в конкурсе, который в настоящий момент проходит в Telegram-канале Frank by Баста. Победителя объявят 8 мая.

Ранее сообщалось, что российский бренд Your Antihero выпустил шарф в виде колбасы.

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