Российский бренд выпустил шарф в виде колбасы за 14 тысяч рублей

Российский бренд Your Antihero выпустил шарф в виде колбасы за 14 тысяч рублей

Российский бренд Your Antihero выпустил шарф в виде колбасы. Соответствующий товар появился на сайте модной марки.

Аксессуар изготовлен полностью из бамбука. При этом его длина составляет 210 сантиметров. Согласно информации на сайте, такой шарф можно приобрести за 14,8 тысячи рублей.

«Шарф Sausage — наша интерпретация сверхуниверсального аксессуара, способного выступить в роли шарфа, пояса или подвеса на сумку в самых разных сценариях жизни», — гласит описание.

Ранее сообщалось, что французский модный дом Balenciaga начал продавать шарф в виде провода за 142 тысячи рублей.