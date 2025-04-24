В России рассказали о новых возможных договорах с США

Депутат Чепа: Россия и США могут восстановить договоры по безопасности

Россия и США могут восстановить ряд договоров по безопасности при соблюдении обоюдных интересов, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он упомянул соглашения о сокращении числа ракет и вооружений.

«У нас были договоры по сокращению ракет малой и средней дальности, был договор о стратегическом сокращении вооружений, договор по небу. Много было соглашений, из которых США выходили в одностороннем порядке, создавая условия, при которых дальнейшее их соблюдение оказывалось невозможным, — напомнил Чепа. — Но, если у США будет желание, потребность в восстановлении договоров, мы всегда открыты к обсуждению. Мы готовы восстанавливать их при соблюдении обоюдных интересов».

Депутат заметил, что каждый договор необходимо будет рассматривать отдельно, поскольку ряд соглашений по безопасности связан и с позициями других западных стран.

«Мы не можем рассматривать США в отрыве от других стран НАТО, — объяснил политик. — Есть моменты, которые надо обсуждать. И речь ведь не только об интересах наших стран, России и США. Это и интересы мира в целом, его безопасности».

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова обсуждать с США новый договор по стратегической стабильности с условием рассмотрения всех факторов, влияющих на обеспечение безопасности. Шойгу отметил, что кризисная ситуация в области контроля над стратегическими вооружениями и в области разоружения между Вашингтоном и Москвой сложилась из-за «безответственной политики бывшей администрации США».