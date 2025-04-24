В российском регионе арестовали бывшего участника батальона «Айдар»

В ЛНР арестовали бывшего участника батальона «Айдар»

В Луганской Народной Республике (ЛНР) арестовали бывшего участника батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Задержанному предъявлено обвинение по статьям 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации об использовании Вооруженными силами РФ своих полномочий»), 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По данным следствия, житель Старобельска был участником 24-го штурмового батальона «Айдар». Он находился в городе и размещал в социальной сети публикации украинских информационных агентств, которые содержали заведомо ложную информацию и дискредитировали Вооруженные силы России, а также реабилитировали нацизм.

В ходе обысков у него дома были обнаружены документы, которые подтверждают прохождение им службы в батальоне и другие материалы экстремистского содержания. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что суд утвердил штраф историку Эйдельман за дискредитацию Российской армии.