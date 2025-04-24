В российском регионе осудят женщину за укрывательство военных ВСУ у себя в квартире

В ЛНР осудят женщину за укрывательство военных ВСУ у себя в квартире

В Луганской народной республике (ЛНР) осудят женщину за укрывательство военных ВСУ у себя в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным ведомства, в период с марта 2022 по декабрь 2023 года 51-летняя Юлия Мосяж добровольно укрывала в своей квартире двоих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) от российских органов власти. Она, действуя по заданию главного управления разведки Украины (ГУР), обеспечила их средствами связи и фиктивными документами для дальнейшего перемещения на территорию Украины.

Их задержали при попытке покинуть территорию России. Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу.

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