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13:42, 24 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе толпа мужчин изнасиловала пьяную девушку

В Иванове толпа мужчин семь часов насиловала пьяную девушку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Иванове несколько мужчин семь часов насиловали девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Иваново и Области» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, пьяную девушку увезли на автомобиле от одного из жилых домов. Семь часов толпа мужчин надругалась над ней в машине и квартире. Травмированную пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Несколько подозреваемых объявлены в розыск. Возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ .

Ранее в Петербурге 58-летний мужчина из мести за плохое отношение изнасиловал жену и 32-летнюю падчерицу под угрозой расправы.

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