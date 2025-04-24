В российском регионе толпа мужчин изнасиловала пьяную девушку

В Иванове толпа мужчин семь часов насиловала пьяную девушку

В Иванове несколько мужчин семь часов насиловали девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Иваново и Области» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, пьяную девушку увезли на автомобиле от одного из жилых домов. Семь часов толпа мужчин надругалась над ней в машине и квартире. Травмированную пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Несколько подозреваемых объявлены в розыск. Возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ .

Ранее в Петербурге 58-летний мужчина из мести за плохое отношение изнасиловал жену и 32-летнюю падчерицу под угрозой расправы.