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01:59, 24 апреля 2025Россия

В российском регионе тонны овощей и фруктов высыпались на автотрассу

В Краснодарском крае тонны овощей и фруктов высыпались на автотрассу после ДТП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В Краснодарском крае произошло ДТП с рефрижератором, перевозившим овощи и фрукты. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

В результате аварии около станицы Сергиевской кузов грузовика распахнулся и тонны плодов высыпались на асфальт. Проезжающие мимо водители начали останавливаться и набивать продукцией багажники автомобилей.

В 2019 году перевозившая китайские мандарины фура перевернулась в Рыбинском районе Красноярского края. В результате ДТП весь груз оказался на земле, но пролежал там недолго. К месту быстро сбежались местные жители с ящиками и авоськами и растащили валяющиеся фрукты по своим домам.

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