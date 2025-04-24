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17:38, 24 апреля 2025Моя страна

В Россию из Греции привезут святой башмачок

В Курган из Греции привезут башмачок святителя Спиридона Тримифунтского
Мария Винар

Изображение: public domain

В Курган из Греции привезут ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского. Соответствующее сообщение появилось на странице епархии во «ВКонтакте».

Святыню доставят из Керкира, расположенного на острове Корфу, 26 апреля в Александро-Невский кафедральный собор российского города. «Встреча состоится в 17:00, затем митрополит Курганский и Белозерский Даниил в сослужении духовенства епархии совершит Всенощное бдение. Святыня будет находиться в храме весь пасхальный период до праздника Святой Троицы, 8 июня 2025 года, а затем будет перенесена для постоянного хранения в Троицкий собор Кургана», — отмечается в посте.

Транспортировкой башмачка займется сенатор РФ от Курганской области, член правления Курганского отделения ВРНС Сергей Муратов. По его словам, в течение года решался вопрос о перевозе святыни в город. «Впервые я увидел башмачок святителя Спиридона в кафедральном соборе Казани и загорелся идеей, чтобы и в нашем городе постоянно пребывала такая святыня», — рассказал Муратов.

Ранее сообщалось, что один российский храм стал «межконтинентальным».

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