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13:55, 24 апреля 2025Силовые структуры

В сети завирусилось видео о последствиях пьянства за рулем

В сети завирусилось видео о последствиях пьянства за рулем от подмосковного ГАИ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: 360.ru

В сети завирусилось новое видео о последствиях пьянства за рулем, выпущенное Госавтоинспекцией Московской области. Его публикует 360.ru.

В ролике мужчины, снятые сначала крупным планом, поют известную песню «Кабриолет». Однако затем становится понятно, что они находятся в колонии и поют под фортепианный аккомпанемент в тюремном хоре, стоя на сцене. На словах «А я сяду» музыка прерывается.

ГАИ от себя в ролике добавило: «Кем бы ты ни был и на какой бы машине ни ездил, сев однажды пьяным за руль, ты можешь сломать свою жизнь навсегда».

Ролик завирусился накануне предстоящих майских праздников. В прошлом году в этот период зафиксировали рост аварийности, в том числе с участием несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в России стали реже лишать прав за вождение в нетрезвом виде. В 2024 году за вождение в состоянии опьянения прав лишились 237 тысяч человек. Этот показатель меньше на 27 тысяч по сравнению с предыдущим годом.

384 тысячи водителей в 2024 году попались за рулем в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медосвидетельствования. Из них 56 тысяч нарушителей отправились под административный арест, 237 тысяч лишились прав и были оштрафованы, еще 25 тысяч водителей отделались только денежным наказанием.

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