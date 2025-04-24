В США раскрыли судьбу Зеленского в случае поражения

Политолог Доктороу: Зеленскому придется бежать с Украины в случае капитуляции

В случае объявления капитуляции президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден бежать из страны. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если будет капитуляция, я думаю, Зеленскому придется бежать», — сказал он.

Эксперт также добавил, что считает капитуляцию Украины «самым милосердным решением» для ее граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский рискует потерять контроль над страной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией, и назвал ситуацию на Украине плачевной.