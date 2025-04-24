Риттер обвинил Хейли во лжи за ее слова о России и конфликте на Украине

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер обвинил во лжи экс-постпреда США при ООН и оппонента президента Дональда Трампа на праймериз 2024 года Никки Хейли за ее слова о том, что Россия якобы начала конфликт на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети X.

«Россия не начинала эту войну. Вы были в администрации Трампа на посту уровня кабинета министров. Вы знаете правду о вооружении Украины. Вы знаете правду о противодействии Минским соглашениям», — отметил военный аналитик.

Риттер также подчеркнул, что Хейли знала о деятельности американской разведки на Украине и ее потворстве украинскому национализму. Он резюмировал, что политик является «лжецом высшего порядка».

6 марта прошлого года Хейли, будучи главной соперницей Трампа, вышла из президентской гонки. Вместе с тем она не стала просить поддержать его. После своей победы на президентских выборах, Трамп указал, что точно не возьмет Хейли в свою новую администрацию из-за того, что она выступала против его выдвижения и номинации.