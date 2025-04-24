Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:10, 24 апреля 2025Мир

В США резко высказались об оппоненте Трампа за слова про Россию

Риттер обвинил Хейли во лжи за ее слова о России и конфликте на Украине
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер обвинил во лжи экс-постпреда США при ООН и оппонента президента Дональда Трампа на праймериз 2024 года Никки Хейли за ее слова о том, что Россия якобы начала конфликт на Украине. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети X.

«Россия не начинала эту войну. Вы были в администрации Трампа на посту уровня кабинета министров. Вы знаете правду о вооружении Украины. Вы знаете правду о противодействии Минским соглашениям», — отметил военный аналитик.

Риттер также подчеркнул, что Хейли знала о деятельности американской разведки на Украине и ее потворстве украинскому национализму. Он резюмировал, что политик является «лжецом высшего порядка».

6 марта прошлого года Хейли, будучи главной соперницей Трампа, вышла из президентской гонки. Вместе с тем она не стала просить поддержать его. После своей победы на президентских выборах, Трамп указал, что точно не возьмет Хейли в свою новую администрацию из-за того, что она выступала против его выдвижения и номинации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Владимир, остановись!» Трамп недоволен ударом России по Киеву и вновь призывает к миру

    Трамп проведет митинг в честь 100 дней на посту президента

    Россиянин выиграл в лотерею 10 миллионов рублей

    Известная телеведущая прошла обследование и узнала неожиданную правду о здоровье

    Американскую НПО внесли в список нежелательных организаций в России

    В российском городе захотели продать квартиру с бабушкой

    Посол Франции предупредил о рисках мира на Украине без участия Европы

    Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан в московской квартире Руслана Белого

    Россиянка попросила в китайском отеле матрас пожестче и обнаружила фанеру под простыней

    В России представили «Штору» для защиты от дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости