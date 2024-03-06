Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки. Она не стала просить сторонников поддержать его

Никки Хейли сняла свою кандидатуру с выборов в президенты США в пользу Трампа

Главная соперница экс-президента США Дональда Трампа, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли вышла из президентской гонки.

«Настало время приостановить мою кампанию», — сказала она, выступая перед сторонниками. По словам Хейли, она ни о чем не жалеет и продолжит говорить о том, во что верит.

Я поздравляю его [Трампа] и желаю ему всего наилучшего. Я желаю всего наилучшего любому, кто станет президентом Америки Никки Хейли бывший постпред США при ООН

Вместе с тем соперница Трампа не стала просить поддержать его. Хейли объяснила, что всегда была консервативной республиканкой и поддерживала кандидата от Республиканской партии, однако в данном случае она посоветовала вспомнить слова Маргарет Тэтчер. Британский политик призывала не следовать за толпой, а самим принимать решения.

Как пишет Associated Press, выход Хейли из президентской гонки гарантирует, что Трамп станет кандидатом от республиканцев в «матче-реванше» с действующим лидером США Джо Байденом на грядущих выборах.

Фото: Richard Thigpen / Globallookpress.com

Трамп и Байден призвали сторонников Хейли примкнуть к ним

Джо Байден сказал, что готов принять в свою избирательную кампанию сторонников экс-постпреда при ООН. По его словам, Трамп ранее дал понять, что ему они не нужны. «В моей кампании им есть место», — отметил действующий президент США.

Трамп, в свою очередь, тоже высказался по поводу выбывшей из гонки Хейли. Он, в частности, заявил, что главной целью является победа над Байденом, который «уничтожает нашу страну».

Я бы хотел поблагодарить мою семью, друзей и великую Республиканскую партию за помощь в проведении самого успешного «супервторника» в истории, а также пригласить всех сторонников Хейли присоединиться к нам: величайшему движению в истории нашей нации Дональд Трамп бывший президент США

При этом, ссылаясь на собственные данные, экс-президент США отметил, что многочисленные средства на предвыборную кампанию Хейли получила от «радикально левых демократов». Он также указал, что многие из голосовавших за нее не республиканцы. Именно этим Трамп объяснил победу Хейли на праймериз в Вермонте.

Трамп одержал победу в 14 из 15 штатов по итогам голосования в «супервторник»

5 марта в США прошли первичные выборы кандидатов от Демократической и Республиканской партий — «супервторник». Трамп набрал почти тысячу делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом от Республиканской партии. Он побеждает в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Трамп высоко оценил итоги, заявив о «великолепном вечере».

В то же время Байден также одержал победу на праймериз от Демократической партии. По предварительным данным, в каждом из штатов он победил с результатом 70-90 процентов голосов. Единственное место, где действующий американский лидер проиграл праймериз, стало Американское Самоа.