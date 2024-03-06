Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 6 марта 2024Мир

Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки. Она не стала просить сторонников поддержать его

Никки Хейли сняла свою кандидатуру с выборов в президенты США в пользу Трампа

Фото: Sean Rayford / Globallookpress.com

Главная соперница экс-президента США Дональда Трампа, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли вышла из президентской гонки.

«Настало время приостановить мою кампанию», — сказала она, выступая перед сторонниками. По словам Хейли, она ни о чем не жалеет и продолжит говорить о том, во что верит.

Я поздравляю его [Трампа] и желаю ему всего наилучшего. Я желаю всего наилучшего любому, кто станет президентом Америки

Никки Хейлибывший постпред США при ООН

Вместе с тем соперница Трампа не стала просить поддержать его. Хейли объяснила, что всегда была консервативной республиканкой и поддерживала кандидата от Республиканской партии, однако в данном случае она посоветовала вспомнить слова Маргарет Тэтчер. Британский политик призывала не следовать за толпой, а самим принимать решения.

Как пишет Associated Press, выход Хейли из президентской гонки гарантирует, что Трамп станет кандидатом от республиканцев в «матче-реванше» с действующим лидером США Джо Байденом на грядущих выборах.

Фото: Richard Thigpen / Globallookpress.com

Трамп и Байден призвали сторонников Хейли примкнуть к ним

Джо Байден сказал, что готов принять в свою избирательную кампанию сторонников экс-постпреда при ООН. По его словам, Трамп ранее дал понять, что ему они не нужны. «В моей кампании им есть место», — отметил действующий президент США.

Трамп, в свою очередь, тоже высказался по поводу выбывшей из гонки Хейли. Он, в частности, заявил, что главной целью является победа над Байденом, который «уничтожает нашу страну».

Я бы хотел поблагодарить мою семью, друзей и великую Республиканскую партию за помощь в проведении самого успешного «супервторника» в истории, а также пригласить всех сторонников Хейли присоединиться к нам: величайшему движению в истории нашей нации

Дональд Трампбывший президент США

При этом, ссылаясь на собственные данные, экс-президент США отметил, что многочисленные средства на предвыборную кампанию Хейли получила от «радикально левых демократов». Он также указал, что многие из голосовавших за нее не республиканцы. Именно этим Трамп объяснил победу Хейли на праймериз в Вермонте.

Материалы по теме:
«Демократия восторжествовала» Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
«Демократия восторжествовала»Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
20 января 2021
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022
Джо Байден в центре скандала из-за проблем с памятью. Правда ли, что президент США не в состоянии управлять страной?
Джо Байден в центре скандала из-за проблем с памятью.Правда ли, что президент США не в состоянии управлять страной?
15 февраля 2024

Трамп одержал победу в 14 из 15 штатов по итогам голосования в «супервторник»

5 марта в США прошли первичные выборы кандидатов от Демократической и Республиканской партий — «супервторник». Трамп набрал почти тысячу делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом от Республиканской партии. Он побеждает в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Трамп высоко оценил итоги, заявив о «великолепном вечере».

В то же время Байден также одержал победу на праймериз от Демократической партии. По предварительным данным, в каждом из штатов он победил с результатом 70-90 процентов голосов. Единственное место, где действующий американский лидер проиграл праймериз, стало Американское Самоа.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Стало известно о судьбе Филиппа Киркорова на российском ТВ

      Пассажир опоздал на рейс и потерял 73 тысячи рублей из-за ошибки авиакомпании

      Глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными

      Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах

      Известный российский ведущий развеял связанный с профессией миф

      Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России

      Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова подготовила иск к ФСИН

      Украина собралась провести контрнаступление в 2024 году

      В Мексике протестующие выбили дверь президентского дворца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше