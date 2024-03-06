Байден выразил готовность вместо Трампа принять сторонников Хейли

Байден выразил готовность принять сторонников экс-постпреда США при ООН Хейли

Президент США Джо Байден выразил готовность принять в свою избирательную кампанию сторонников бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, вышедшей из гонки за должность президента Соединенных Штатов. Об этом сообщил ТАСС.

«Дональд Трамп ясно дал понять, что он не хочет сторонников Никки Хейли. Я ясно дам понять: в моей кампании им есть место», — заявил Байден.