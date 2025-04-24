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11:13, 24 апреля 2025Бывший СССР

В ВС России рассказали о колоссальных потерях ВСУ в боях за Тарасовку

Оператор БПЛА с позывным Гаечка: В боях за Тарасовку уничтожены сотни бойцов ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В ходе боев за Тарасовку в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожены сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и десятки единиц техники. О колоссальных потерях украинской армии рассказала в беседе с ТАСС оператор беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) с позывным Гаечка.

«За плюс-минус месяц работы были уничтожены десятки блиндажей операторов БПЛА противника, уничтожены боевые машины противника — тоже десятки, остались сотни тел», — рассказала дроновод.

Она добавила, что ВСУ несколько раз пробовали контратаковать, но все попытки провалились даже после подвоза украинских резервов.

Ранее стало известно, что российские войска совершили рывок в ДНР и продвинулись почти на километр. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, Вооруженным силам России удалось расширить зону контроля западнее Белогоровки.

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