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12:46, 24 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о похожем на ядерную войну ударе ВС России

Командир ВСУ Бунятов: Удар ВС России по Павлограду был похож на ядерную войну
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Удар Вооруженных сил (ВС) России по Павлограду в Днепропетровской области в ночь на 24 апреля был похож на ядерную войну. Об этом заявил командир отделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов в Telegram-канале со ссылкой на находившихся в городе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ночью был ад, такое впечатление, словно ядерная война», — прокомментировал удар ВС России по химическому производству украинский военный.

Бунятов предположил, что российские военные «не пожалели ракет».

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе ВС России по производству ракетного топлива для ВСУ. Подпольщик предположил повреждение секретного объекта из-за ограничений доступа для работников предприятия.

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