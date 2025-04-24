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17:14, 24 апреля 2025Бывший СССР

В Японии опровергли передачу спутниковых снимков военной разведке Украины

Японский оператор iQPS сообщил, что не передавал спутниковые снимки ГУР Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Delta Space™ / YouTube 

Японский оператор спутников Institute for Q-shu Pioneers of Space (iQPS) опроверг сообщения о том, что компания якобы предоставляла спутниковые снимки Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины. Опровержение передает РИА Новости.

«Отвечая на ваш запрос, наша компания не имеет никакого отношения к предоставлению изображений», — сообщили в компании.

22 апреля портал Intelligence Online писал, что Япония согласилась передать ГУР Украины разведданные, полученные со спутников на орбите Земли. Сообщалось, что снимки Киев мог получать со спутников с радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR). Предоставлять это, пишет портал, должен оператор iQPS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев признает полную зависимость от США в вопросе информирования о запуске российских ракет.

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