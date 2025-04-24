В Японии опровергли передачу спутниковых снимков военной разведке Украины

Японский оператор спутников Institute for Q-shu Pioneers of Space (iQPS) опроверг сообщения о том, что компания якобы предоставляла спутниковые снимки Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины. Опровержение передает РИА Новости.
«Отвечая на ваш запрос, наша компания не имеет никакого отношения к предоставлению изображений», — сообщили в компании.
22 апреля портал Intelligence Online писал, что Япония согласилась передать ГУР Украины разведданные, полученные со спутников на орбите Земли. Сообщалось, что снимки Киев мог получать со спутников с радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR). Предоставлять это, пишет портал, должен оператор iQPS.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев признает полную зависимость от США в вопросе информирования о запуске российских ракет.