В Японии опровергли передачу спутниковых снимков военной разведке Украины

Японский оператор iQPS сообщил, что не передавал спутниковые снимки ГУР Украины

Японский оператор спутников Institute for Q-shu Pioneers of Space (iQPS) опроверг сообщения о том, что компания якобы предоставляла спутниковые снимки Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины. Опровержение передает РИА Новости.

«Отвечая на ваш запрос, наша компания не имеет никакого отношения к предоставлению изображений», — сообщили в компании.

22 апреля портал Intelligence Online писал, что Япония согласилась передать ГУР Украины разведданные, полученные со спутников на орбите Земли. Сообщалось, что снимки Киев мог получать со спутников с радиолокаторами с синтезированной апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR). Предоставлять это, пишет портал, должен оператор iQPS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев признает полную зависимость от США в вопросе информирования о запуске российских ракет.