На Украине признали полную зависимость от США в одном вопросе

Зеленский: Украина зависима от США в вопросе информирования о запуске ракет

Украина признает полную зависимость от США в вопросе информирования о запуске российских ракет. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Если бы не американские разведданные — таких случаев, как в Кривом Роге и Сумах, было бы больше. Поэтому мы так переживали, когда была "заморозка" в передаче американских данных», — сообщил он.

В начале марта США перестали делиться разведывательными данными с Украиной для ударов в глубь России. Однако уже 10 марта обмен информацией между странами был возобновлен.