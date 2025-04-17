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19:37, 17 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали полную зависимость от США в одном вопросе

Зеленский: Украина зависима от США в вопросе информирования о запуске ракет
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: fotorobs / Shutterstock / Fotodom  

Украина признает полную зависимость от США в вопросе информирования о запуске российских ракет. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Если бы не американские разведданные — таких случаев, как в Кривом Роге и Сумах, было бы больше. Поэтому мы так переживали, когда была "заморозка" в передаче американских данных», — сообщил он.

В начале марта США перестали делиться разведывательными данными с Украиной для ударов в глубь России. Однако уже 10 марта обмен информацией между странами был возобновлен.

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