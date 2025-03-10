Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине

Трамп: США практически возобновили передачу Украине разведданных

США практически возобновили передачу разведданных Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Он сказал журналистам, что администрация уже почти сняла паузу на обмен разведывательной информацией с Украиной», — указано в сообщении агентства.

Телеканал CBS до этого рассказал, что США продолжают передавать Украине некоторую разведывательную информацию. Отмечается, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву координаты для нанесения ударов американским оружием, но все еще делится с ним разведданными, которые помогут защищаться от российских атак.

Прежде Трамп усомнился в возможности Украины выжить даже в случае поддержки со стороны Вашингтона. «Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться», — ответил президент на вопрос журналиста Fox News.