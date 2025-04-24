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16:07, 24 апреля 2025Мир

В ЮАР опротестовали визит Зеленского

Newzroom Afrika: Коммунисты ЮАР опротестовали визит Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Южно-Африканская коммунистическая партия (SACP) и Социалистическая партия ЮАР (МР) опротестовали визит президента Украины Владимира Зеленского в страну на встречу с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Об этом сообщает телеканал Newzroom Afrika, передает РИА Новости.

«Ему здесь не рады, пусть убирается обратно и там продолжает в том же духе с его военным западным настроем, но здесь ему не рады, мы поддерживаем БРИКС», — заявил в эфире глава пресс-службы МР Нхламуло Ндхлела.

Зеленский прибыл в ЮАР утром 24 апреля. По словам украинского лидера, таким образом Киев работает над вовлечением стран «Большой двадцатки» (G20) в урегулирование украинского конфликта.

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