В ЮАР опротестовали визит Зеленского

Newzroom Afrika: Коммунисты ЮАР опротестовали визит Зеленского

Южно-Африканская коммунистическая партия (SACP) и Социалистическая партия ЮАР (МР) опротестовали визит президента Украины Владимира Зеленского в страну на встречу с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой. Об этом сообщает телеканал Newzroom Afrika, передает РИА Новости.

«Ему здесь не рады, пусть убирается обратно и там продолжает в том же духе с его военным западным настроем, но здесь ему не рады, мы поддерживаем БРИКС», — заявил в эфире глава пресс-службы МР Нхламуло Ндхлела.

Зеленский прибыл в ЮАР утром 24 апреля. По словам украинского лидера, таким образом Киев работает над вовлечением стран «Большой двадцатки» (G20) в урегулирование украинского конфликта.