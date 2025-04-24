Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире снялась в топе с глубоким декольте

Ведущая Джама с самыми идеальными ягодицами в мире снялась в топе с декольте

Британская телеведущая Майя Джама снялась в откровенном образе. Соответствующее видео появилось в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

30-летняя звезда с самыми идеальными ягодицами в мире предстала перед камерой в черном топе на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом она распустила вьющиеся темные волосы, дополнив образ широкими серьгами-кольцами. В то еж время знаменитость отказалась от макияжа.

Ранее в апреле была названа знаменитая женщина с самыми идеальными губами. Врач-косметолог Элли Сати и медсестра Нина Приск составили рейтинг, в котором первое место заняла британская телезвезда Эй Джей Одуд.