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11:32, 24 апреля 2025МирЭксклюзив

Вероятность эскалации конфликта между ядерными державами оценили

Эксперт Волхонский: Эскалацию между Индией и Пакистаном исключать нельзя
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Эскалация отношений между Индией и Пакистаном возможна, но переход к межгосударственному противостоянию из-за теракта не кажется логичным, считает доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Волхонский. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Переходить к межгосударственному противостоянию из-за действий какой-то отвязной террористической группировки, наверное, было бы не очень логично. С другой стороны, Индия всегда обвиняет Пакистан, что он стоит за всеми терактами на ее территории. Поэтому исключать возможность эскалации нельзя», — сказал Волхонский.

При этом он напомнил, что в 1998 году Индия и Пакистан стали де-факто ядерными державами и после этого происходило много различных столкновений, в том числе с участием регулярной пакистанской армии в 1999 году, но странам удавалось воздержаться от пересечения красной черты, которая бы привела к ядерному конфликту.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло вооруженное нападение на туристов и мирных жителей. Ответственность на себя взял «Фронт сопротивления», зашедший на союзную территорию Индии из Пакистана. В результате теракта погибли 26 человек.

«Проблема в том, что, насколько я понимаю, теракт совершен не какими-то там государственными вооруженными отрядами регулярной пакистанской армии, а какой-то абсолютно самостоятельно действующей террористической группировкой. Кто за ней стоит, я не знаю. Насколько будут выявлены какие-то корни и какими путями шла подпитка этой группировки, это будет зависеть от расследования», — пояснил эксперт.

Опрошенные газетой The New York Times эксперты пришли к выводу, что эскалация отношений между Индией и Пакистаном грозит новым вооруженным конфликтом.

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