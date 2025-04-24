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06:46, 24 апреля 2025Мир

Во Франции оценили возможность ЕС перевооружиться

Генерал Делавард: ЕС — банкрот, у него нет возможностей для перевооружения
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) — банкрот, у него нет возможностей для перевооружения, несмотря на громкие лозунги. Об этом в интервью ТАСС заявил отставной генерал Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.

«Никаких возможностей нет. Я всегда говорил, что война — это не только люди и техника, это еще и деньги, и экономика. А наша экономика — это обанкротившаяся экономика, весь Евросоюз сейчас находится в состоянии банкротства, особенно Франция», — сказал он.

По его словам, 800 миллиардов евро на перевооружение, о которых говорила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, «просто не существует». Делавард отметил, что на создание боеспособной армии уйдет очень много времени, особенно на фоне того, что последние 30 лет страны ЕС «пожинали дивиденды мира» и разрушали свои войска.

Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте негативно оценил план перевооружения ЕС. «Я считаю, что лучшей гарантией процветания для наших граждан является диалог. Мы должны сесть за стол переговоров и построить горизонт мира, не разжигая спираль, ведущую к войне», — сказал он.

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