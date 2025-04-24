Военкор Коц: Украина будет чаще использовать мигрантов-террористов против России

Чем дальше, тем чаще Украина будет использовать мигрантов-террористов против России. О новых попытках Киева совершать теракты чужими руками россиян предупредил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

По мнению журналиста, идеологически к подобным действиям Киева могут быть причастны иностранные спецслужбы.

«Чубатые продолжают пытаться использовать против нас бородатых. И чем дальше, тем чаще будут пробовать. Качнуть Россию по межнациональному и межконфессиональному сценарию — голубая мечта британских спецслужб», — написал в блоге российский военкор.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области. Атаку на предприятие по указанию куратора украинских спецслужб готовили два мигранта из Средней Азии. Оба оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы российскими силовиками.