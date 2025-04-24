Иванов: ВСУ после освобождения монастыря в Горнале не удержат позиции

После освобождения Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких дальнейших перспектив в удержании села, считает военный эксперт Олег Иванов. Он высказался об этом в разговоре с ТАСС.

«Дело в том, что сам монастырь находится на возвышенности и село Горналь прекрасно простреливается с горы», — объяснил собеседник агентства, отметив, что по этой причине «перспектив удержать село и позиции после освобождения монастыря у украинской армии нет».

Ранее российский военнослужащий с позывным Апостол заявил, что группировка ВСУ, удерживавшая Горнальский мужской монастырь, уничтожена. По его словам, штурмовики Вооруженных сил России параллельно освобождают село Горналь. Им уже удалось продвинуться вглубь населенного пункта, добавил Апостол.

Бои за монастырь длились более 10 дней. 22 апреля украинские солдаты при отступлении с объекта подорвали исторические строения, которые находились на территории монастыря.