Высокопоставленного священнослужителя застали в храме с голой женщиной

В Таиланде старшего буддийского монаха округа Ронпхибун, провинция Накхонситхаммарат, застали в ванной храма с голой женщиной. Об этом пишет The Thaiger.
Видео и фото, на котором мужчина, опознанный как высокопоставленный религиозный чиновник округа, купается с некой женщиной, были сняты и распространены в социальных сетях местными жителями. Утверждается, что неизвестная мыла священнослужителя.
Представители буддийской общины подняли вопрос о пренебрежительном отношении «некоторых монахов» к принципам веры и потребовали отлучить виновных от служения. Настоятель храма, где произошел инцидент, признал его и заявил, что проводит внутреннее расследование. Жители района выступили против возвращения провинившегося старшего монаха на пост и уже выбрали ему замену.
Сам виновник скандала пока никак не прокомментировал случившееся.
Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийского монаха из провинции Районг уличили в сексе с женщиной по видеосвязи. При этом сам священнослужитель признался, что женщина обманула его на крупную сумму.