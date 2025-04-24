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02:00, 24 апреля 2025Из жизни

Высокопоставленного священнослужителя застали в храме с голой женщиной

The Thaiger: В Таиланде религиозного чиновника застали с женщиной в ванной храма
Никита Савин
Никита Савин

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде старшего буддийского монаха округа Ронпхибун, провинция Накхонситхаммарат, застали в ванной храма с голой женщиной. Об этом пишет The Thaiger.

Видео и фото, на котором мужчина, опознанный как высокопоставленный религиозный чиновник округа, купается с некой женщиной, были сняты и распространены в социальных сетях местными жителями. Утверждается, что неизвестная мыла священнослужителя.

Представители буддийской общины подняли вопрос о пренебрежительном отношении «некоторых монахов» к принципам веры и потребовали отлучить виновных от служения. Настоятель храма, где произошел инцидент, признал его и заявил, что проводит внутреннее расследование. Жители района выступили против возвращения провинившегося старшего монаха на пост и уже выбрали ему замену.

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Сам виновник скандала пока никак не прокомментировал случившееся.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийского монаха из провинции Районг уличили в сексе с женщиной по видеосвязи. При этом сам священнослужитель признался, что женщина обманула его на крупную сумму.

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