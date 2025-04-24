Захарова: Зеленский вводит полный контроль над местными властями

Режим президента Украины Владимира Зеленского постепенно устанавливает тотальный контроль над местными властями в стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, Зеленский зачищает политическое поле от потенциальных конкурентов. Она рассказала, что украинские власти планируют в срочном порядке провести через Верховную Раду законопроект, который ограничивает сроки полномочий мэров до двух сроков. Захарова сделала вывод, что это может привести к отстранению от должности давно находящихся на своих постах мэров Киева, Одессы, Днепропетровска и других городов.

Она добавила, что для самосохранения режима были продлены военное положение и мобилизация на Украине до 6 августа. По ее словам, ради создания видимости деятельности режим Зеленского объявил очередные санкции против 18 юридических и 130 физических лиц России. Дипломат заключила, что это не поможет решить проблемы граждан Украины.

Ранее Захарова уличила Зеленского в желании подставить США на Пасху. «Целенаправленные атаки на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, Донецкой народной республике, Крыму носили вызывающий циничный характер», — подчеркнула дипломат.