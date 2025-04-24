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12:10, 24 апреля 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о расширении Зеленским своей власти

Захарова: Зеленский вводит полный контроль над местными властями
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Режим президента Украины Владимира Зеленского постепенно устанавливает тотальный контроль над местными властями в стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, Зеленский зачищает политическое поле от потенциальных конкурентов. Она рассказала, что украинские власти планируют в срочном порядке провести через Верховную Раду законопроект, который ограничивает сроки полномочий мэров до двух сроков. Захарова сделала вывод, что это может привести к отстранению от должности давно находящихся на своих постах мэров Киева, Одессы, Днепропетровска и других городов.

Она добавила, что для самосохранения режима были продлены военное положение и мобилизация на Украине до 6 августа. По ее словам, ради создания видимости деятельности режим Зеленского объявил очередные санкции против 18 юридических и 130 физических лиц России. Дипломат заключила, что это не поможет решить проблемы граждан Украины.

Ранее Захарова уличила Зеленского в желании подставить США на Пасху. «Целенаправленные атаки на российские гражданские объекты в Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областях, Донецкой народной республике, Крыму носили вызывающий циничный характер», — подчеркнула дипломат.

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