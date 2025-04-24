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17:22, 24 апреля 2025Россия

Здание шиномонтажного центра загорелось в Москве

«360»: При пожаре в шиномонтажном центре в Москве пострадали три автомобиля
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пожар в здании столичного шиномонтажного центра вспыхнул в четверг, 24 апреля. В результате ЧП загорелись три автомобиля. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание произошло в здании, расположенном по улице Лобачевского на западе Москвы. Прибывшие на место пожарные зафиксировали густой черный дым.

Огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров, горели покрышки, оборудование и три машины. Причины пожара устанавливаются.

Днем 23 апреля три взрыва прогремели в «Москва-Сити» прогремели три взрыва. На территории делового центра начался сильный пожар. Возгоранию в центре столицы присвоили повышенный ранг.

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