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14:42, 24 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал непростыми переговоры в Лондоне

Зеленский: Переговоры в Лондоне закончились желанием работать дальше
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Переговоры в Лондоне с участием украинской делегации и спецпредставителя президента США Кита Келлога были непростыми, но конструктивными. Характер обмена мнениями об урегулировании конфликта оценил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«[Встреча] закончилась не разногласиями, а желанием работать дальше», — заявил украинский лидер.

Он назвал переговоры успешными, несмотря на то, что Россия якобы хотела превратить встречу в Лондоне в скандал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне. По словам дипломата, он сделал это так же, как Киев делал это ранее с Минскими соглашениями, переговорами в Стамбуле и мораториями на удары.

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