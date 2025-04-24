Зеленский: Украина борется за права США как за свои собственные

Украина борется за права США так же, как и за свои собственные, так как русские якобы всегда хотели уничтожить Соединенные Штаты. Об этом в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, опубликованном в его YouTube-канале, заявил президент государства Владимир Зеленский.

«Русские хотят и всегда хотели уничтожения США. Мы родились в Советском Союзе. Мы все это проходили в школах. Это политика Советского Союза. Мы боремся за ваши права так же, как и за свои собственные», — сказал он.

Ранее украинский лидер отверг план США по мирному урегулированию конфликта, заявив, что он не является официальным предложением. При этом он добавил, что «такие сигналы» звучали, звучат и будут звучать в средствах массовой информации.