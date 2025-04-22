Зеленский отверг мирный план США по Украине

Зеленский: Мирный план США по Украине в медиа — это не официальное предложение

Мирный план США по Украине, распространяемый в медиа, не является официальным предложением. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга, передает в Telegram издание «Интерфакс-Украина».

«Можно по-разному об этом говорить, но это не официальное предложение Украине. Если будет официальное такое предложение, мы сразу отреагируем на это как на официальное предложение, и вы будете об этом знать», — объяснил политик журналистам.

Украинский лидер добавил, что «такие сигналы» звучали, звучат и будут звучать в средствах массовой информации.

Ранее издание New York Post сообщало, что мирный план президента США Дональда Трампа может включать размещение европейских войск на территории Украины для контроля за прекращением огня. Газета ссылалась на американских чиновников.