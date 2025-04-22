Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:57, 22 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский отверг мирный план США по Украине

Зеленский: Мирный план США по Украине в медиа — это не официальное предложение
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Мирный план США по Украине, распространяемый в медиа, не является официальным предложением. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга, передает в Telegram издание «Интерфакс-Украина».

«Можно по-разному об этом говорить, но это не официальное предложение Украине. Если будет официальное такое предложение, мы сразу отреагируем на это как на официальное предложение, и вы будете об этом знать», — объяснил политик журналистам.

Украинский лидер добавил, что «такие сигналы» звучали, звучат и будут звучать в средствах массовой информации.

Ранее издание New York Post сообщало, что мирный план президента США Дональда Трампа может включать размещение европейских войск на территории Украины для контроля за прекращением огня. Газета ссылалась на американских чиновников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли предложение России в рамках мирного соглашения по Украине

    Песков прокомментировал публикации о разговоре Путина и Уиткоффа

    Военкор дал прогноз касательно будущего Зеленского

    Зеленский раскрыл подробности о заключении ресурсной сделки

    Зеленский рассказал о взрыве на заводе «Мотор сич»

    «Мы купили райский остров по цене Ford Fiesta». Зачем простые люди скупают землю в океане и во что они ее превращают?

    Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с США о новой помощи

    Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией

    Определился еще один полуфиналист Кубка Гагарина

    Названы два сценария завершения СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости