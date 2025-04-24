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14:36, 24 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал об исключенных из соглашения с США пунктах

Зеленский: Украина убрала из соглашения с США противоречащие Конституции пункты
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина на переговорах в Лондоне убрала из соглашения по недрам с США пункты, противоречащие ее конституции. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Наша команда, европейская команда и представители США провели конструктивные переговоры, и на бумаге появились соответствующие пункты. После предложения США появился другой документ. (...) Все, что противоречит нашим ценностям или нашей конституции, не может быть в каких-либо соглашениях», — сказал он. Как отметили журналисты, таким образом украинский лидер намекал на признание Крыма территорией России.

Глава государства отметил, что согласованный в Великобритании документ находится на столе у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее глава Белого дома раскритиковал Зеленского за нежелание признать Крым частью России. По его словам, подобные высказывания украинского лидера способствуют эскалации, а не разрешению кризиса.

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