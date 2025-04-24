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15:46, 24 апреля 2025Мир

Зеленского впервые публично призвали уступить России территории

Президент ЮАР Рамафоса призвал Зеленского уступить территории России
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Согласие Украины на территориальные уступки России может стать возможностью для достижения режима полного прекращения огня и мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает агентство Reuters.

«Это [идея уступки территории] то, что мы считаем одной из предпосылок [мирного урегулирования] (...) И это должно стать ключевым компонентом в переговорном процессе. Поэтому я это рассматриваю как хорошую возможность для прогресса», — уточнил южноафриканский лидер.

Рамафоса также подчеркнул, что ЮАР выступает за прекращения огня, и призвал Зеленского стремиться к его достижению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль на данный момент не комментирует нюансы переговоров с США по окончании конфликта на Украине, включая вопрос возможного признания Вашингтоном Крыма частью России. Однако он указал, что этот вопрос может обсуждаться сторонами.

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